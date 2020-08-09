В воскресенье, 9 августа, сразу после окончания голосования на выборах президента Беларуси были обнародованы данные национального экзитпола.

Об этом сообщает "Белта".

Интервьюеры предлагали проголосовавшим пройти анонимный опрос, спрашивая, за кого респонденты отдали голоса. По результатм картинка получилась такая:

Александр Лукашенко - 79,7%, Светлана Тихановская 6,8%, Анна Канопацкая 2,3%, Андрей Дмитриев 1,1%, Сергей Черечень 0,9%. Против всех - 9,2% избирателей.

Всего было опрошено 12 340 человек на 320 участках. Ответили 67,6%, отказались - 32,4%.

Опрос проводила молодежная лаборатория социологических исследований при Совете РСОО "БКМО" - организация, близкая к власти.

Напомним, что 9 августа в Беларуси проходят выборы президента. Результаты ЦИК должна объявить не позже 19 августа. В случае второго тура, он должен состояться до 23 августа.

Ранее "Страна" провела опрос белорусских избирателей у посольства в Киеве.