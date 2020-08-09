Еврокомиссия пообещала Ливану выделить дополнительные 30 миллионов евро. Эти деньги должны пойти на восстановление после взрывов в порту Бейрута.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомисссии.

"Мобилизовав сотни экспертов по поиску и спасению (людей) и направив медицинскую помощь в Бейрут, ЕС помогал Ливану уже на следующий после взрыва день. Хочу поблагодарить за солидарность все европейские страны, участвующие в предоставлении помощи. В то время как потребности нарастают, мы оказываем помощь сотням тысяч людей среди самых нуждающихся", - заявил участвующий от Еврокомиссии член комиссии по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Дополнительное финансирование Европейской комиссией гуманитарных потребностей в Ливане будет осуществлено через агентства ООН, неправительственные и международные организации, уточняют в Брюсселе.

В коммюнике Еврокомиссии подчеркивается, что расходование средств будет предметом строгого контроля. Эта помощь предназначена для первоочередных нужд наиболее пострадавшей части населения.

Напомним, что 4 августа два мощных взрыва в столице Ливана - Бейруте. В результате происшествия пострадали тысячи человек, сотни тысяч жителей остались без крыши над головой.

Причиной взрыва называют возгорание аммиачной селитры, которая хранилась в порту города после конфискации с российского судна несколько лет назад. Руководство Интерпола направило в Бейрут команду своих экспертов, которые будут расследовать причину взрывов.