По данным на 18:00 на выборах главы Беларуси проголосовали 79% избирателей.

Об этом сообщила председатель ЦИК страны Лидия Ермошина в ходе стрима в воскресенье, передает "Интерфакс".

По ее словам, "это очень большая цифра"

"Многие области уже пересекли рубеж в 80%", - сказала глава ЦИК.

Также, по данным комиссии, в Минске явка составила 62,3%, в Брестской области - 84,52%, Витебской - 80%, Гомельской - 85,98%, Гродненской - 82,41%, Минской - 77,93%, Могилевской - 86,01%.

Напомним, сегодня в Беларуси проходит основной день голосования на выборах президента.

Как сообщалось, под посольством Беларуси в Киеве собралась очередь. Избиратели боятся, что не успеют.

Ранее глава ЦИК Беларуси назвала очереди на участках провокацией оппозиции.