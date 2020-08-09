Сегодня в день президентских выборов в Беларуси под посольством страны в Киеве собрались десятки белорусов. "Страна" узнала, что они думают о происходящем.

Практически все опрошенные нами белорусы, которые голосуют в Киеве, голосуют против Лукашенко.

"Люди пришли проголосовать, чтобы показать свое несогласие с политическим режимом. То что сейчас происходит в Минске, это ненормально. Отключили мобильную связь. Людей задерживают за то, что они просто стоят на улице"- рассказывает Яна.

Ольга, считает, что люди устали от режима Лукашенко и начали говорить.

"Невозможно жить в таком состоянии столько лет, народ устал. Это прекрасно, что люди начали выходить и говорить", - говорит она.



Ирина считает, что единственный метод свергнуть Лукашенко, это революция.

"По-хорошему он не хочет. Нам не дают возможности проголосовать, мы же белорусы", - возмущается девушка.

Как мы писали, под посольством Беларуси в Киеве собралась очередь. Избиратели боятся, что не успеют.

Также мы писали, что глава ЦИК Беларуси назвала очереди на участках провокацией оппозиции.