В результате взрыва в Бейруте погибли уже 220 человек. Еще более 110 жителей считаются пропавшими без вести, их продолжают искать.

Об этом сообщил губернатор Бейрута Марван Абуд, передает UJ CityNews.

Почти 6 тыс. человек получили ранения различной степени тяжести. Спасатели работают круглосуточно в поисках сигналов сотовых телефонов пропавших без вести после взрыва.

Команды говорят, что им мешают обломки, в том числе бетонные обломки зернохранилищ, разрушенных взрывом.

Напомним, недавно прогремели два мощных взрыва в столице Ливана - Бейруте. В результате происшествия пострадали тысячи человек, сотни тысяч жителей остались без крыши над головой, так как ударная волна была очень мощной.

Причиной взрыва называют аммиачную селитру, которая неправильно хранилась в порту города после конфискации с российского судна несколько лет назад. Руководство Интерпола направило в Бейрут команду своих экспертов, которые будут расследовать причину взрывов.