Сегодня, 9 августа, проходят выборы президента Беларуси. Голосование закончится в 20:00. В Украине белорусы голосуют в посольстве страны в Киеве.

Сейчас под посольством Республики Беларусь ждут своей очереди более 200 голосующих. Внутрь посольства, где можно проголосовать, пускают по одному и с паспортом.

Многие возмущены правилами голосования, люди уверенны, что большинство из тех кто пришёл проголосовать попросту не успеют этого сделать.

"Стою в очереди уже шесть часов и не уверенна, что успею проголосовать. Это сделано для того, чтобы меньше людей смогли проголосовать",- делится Ольга. Женщина уже три года живет в Украине, ее муж открыл здесь автомастерскую.

Собравшиеся аплодируют каждому, кто заходит в посольство для голосования и скандируют "Живе Беларусь".

Рядом с посольством уже дежурят 5 автомобилей полиции. Собравшиеся ведут себя спокойно, некоторые из них пришли с плакатами. Также у входа в здание расположились представители экзитпола.

Представители посольства объясняют такие ограничения тем, что они должны соблюдать санитарно-эпидемиологические меры безопасности.

Они также добавили, что правила прохождения менять не будут, а те кто не успеют проголосовать должны были подумать об этом заранее и прийти раньше.

Напомним, ранее глава ЦИК Беларуси заявила, что на избирательных участках оппозиционный электорат создает провокации, создавая очереди.

Тем временем, явка на президентские выборы в Беларуси составила уже 73%.