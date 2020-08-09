Под посольством Беларуси в Киеве собралась очередь. Избиратели боятся, что не успеют
Сегодня, 9 августа, проходят выборы президента Беларуси. Голосование закончится в 20:00. В Украине белорусы голосуют в посольстве страны в Киеве.
Сейчас под посольством Республики Беларусь ждут своей очереди более 200 голосующих. Внутрь посольства, где можно проголосовать, пускают по одному и с паспортом.
Многие возмущены правилами голосования, люди уверенны, что большинство из тех кто пришёл проголосовать попросту не успеют этого сделать.
"Стою в очереди уже шесть часов и не уверенна, что успею проголосовать. Это сделано для того, чтобы меньше людей смогли проголосовать",- делится Ольга. Женщина уже три года живет в Украине, ее муж открыл здесь автомастерскую.
Собравшиеся аплодируют каждому, кто заходит в посольство для голосования и скандируют "Живе Беларусь".
Рядом с посольством уже дежурят 5 автомобилей полиции. Собравшиеся ведут себя спокойно, некоторые из них пришли с плакатами. Также у входа в здание расположились представители экзитпола.
Представители посольства объясняют такие ограничения тем, что они должны соблюдать санитарно-эпидемиологические меры безопасности.
Они также добавили, что правила прохождения менять не будут, а те кто не успеют проголосовать должны были подумать об этом заранее и прийти раньше.
Напомним, ранее глава ЦИК Беларуси заявила, что на избирательных участках оппозиционный электорат создает провокации, создавая очереди.
Тем временем, явка на президентские выборы в Беларуси составила уже 73%.