В армии Украины уже шесть человек скончались от осложнений коронавирусной болезни. За последние сутки прибавилось еще 11 зараженных.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Трое из новых зараженных находятся в больницах. Восемь военных - дома под наблюдением медработников. В пресс-службе говорят - состояние их здоровья удовлетворительное.

"Летальный случай Житомирская область - 1 работник ВС Украины (с 24.07.2020р находилась на амбулаторном лечении по адресу проживания. В связи с ухудшением состояния 02.08.2020 госпитализирована в КУ ЦГБ N1 (г.. Житомир). С 03.08.2020 была подключена к аппарату ИВЛ. Умерла утром 09.08.2020р) ", - сообщают в пресс-службе.

Общее количество заболевших военных сейчас составляет 305. На самоизоляции находятся 795 человек.

Ранее "Страна" писала, что известный врач рассказал о лечении коронавируса в Украине.

Также мы рассказывали, что в воскресенье, 9 августа, лидерами по числу выявленных больных за сутки стали Львовская, Ивано-Франковская и Харьковская области.