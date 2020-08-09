Уже шесть военных умерли от коронавируса. Фото: Facebook/Командування Медичних сил Збройних Сил України

В армии Украины уже шесть человек скончались от осложнений коронавирусной болезни. За последние сутки прибавилось еще 11 зараженных. 

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Трое из новых зараженных находятся в больницах. Восемь военных - дома под наблюдением медработников. В пресс-службе говорят - состояние их здоровья удовлетворительное.

"Летальный случай Житомирская область - 1 работник ВС Украины (с 24.07.2020р находилась на амбулаторном лечении по адресу проживания. В связи с ухудшением состояния 02.08.2020 госпитализирована в КУ ЦГБ N1 (г.. Житомир). С 03.08.2020 была подключена к аппарату ИВЛ. Умерла утром 09.08.2020р) ", - сообщают в пресс-службе.

Общее количество заболевших военных сейчас составляет 305. На самоизоляции находятся 795 человек.

Коронавирус в армии Украины

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