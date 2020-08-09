В Киеве за месяц оштрафовали нарушителей парковки на 1,5 млн грн
За июль штрафы за нарушение правил парковки автомобилей в Киеве составили 1,55 млн грн. За этот период в столице были эвакуированы 5585 авто.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на информацию департамента транспортной инфраструктуры.
Так, по данным департамента транспортной инфраструктуры, в среднем ежедневно за нарушение правил парковки эвакуируют около 300 машин. При этом нарушители должны оплатить три квитанции:
- непосредственно штраф – 510 грн;
- услуги эвакуатора – 1270 грн;
- пребывание автомобиля на штрафплощадке – 144 грн /сутки.
"Мы стараемся упростить процедуру уплаты штрафов за нарушение правил парковки и получения автомобиля. В ближайшее время заработает электронное утверждение обращения на получение автомобиля с помощью QR-кода. Это позволит водителям не стоять в очередях, а решать вопрос онлайн", – отметил директор департамента Валентин Осипов.
Для удобства водителей в столице уже разработали несколько вариантов оплаты за парковку:
- парковочные талоны;
- мобильные приложения;
- SMS;
- паркоматы.
Кроме того, в КГГА рассказали, что среди самых частых нарушений - остановка на велосипедных и полосах общественного транспорта, пешеходных переходах, выездах с прилегающих территорий, на перекрестках и т. п.
Напомним, за два месяца работы камер видеофиксации нарушители ПДД направили в бюджет более 72 млн гривен.
Также сообщалось, что украинцам начали приходить штрафы за нарушение ПДД новых собственников авто.