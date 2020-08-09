За июль штрафы за нарушение правил парковки автомобилей в Киеве составили 1,55 млн грн. За этот период в столице были эвакуированы 5585 авто.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на информацию департамента транспортной инфраструктуры.

Так, по данным департамента транспортной инфраструктуры, в среднем ежедневно за нарушение правил парковки эвакуируют около 300 машин. При этом нарушители должны оплатить три квитанции:

непосредственно штраф – 510 грн;

услуги эвакуатора – 1270 грн;

пребывание автомобиля на штрафплощадке – 144 грн /сутки.

"Мы стараемся упростить процедуру уплаты штрафов за нарушение правил парковки и получения автомобиля. В ближайшее время заработает электронное утверждение обращения на получение автомобиля с помощью QR-кода. Это позволит водителям не стоять в очередях, а решать вопрос онлайн", – отметил директор департамента Валентин Осипов.

Для удобства водителей в столице уже разработали несколько вариантов оплаты за парковку:

парковочные талоны;

мобильные приложения;

SMS;

паркоматы.

Кроме того, в КГГА рассказали, что среди самых частых нарушений - остановка на велосипедных и полосах общественного транспорта, пешеходных переходах, выездах с прилегающих территорий, на перекрестках и т. п.

Напомним, за два месяца работы камер видеофиксации нарушители ПДД направили в бюджет более 72 млн гривен.

Также сообщалось, что украинцам начали приходить штрафы за нарушение ПДД новых собственников авто.