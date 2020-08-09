Четырехкратную олимпийскую чемпионку по плаванию Яну Клочкову обокрали в ее день рождения, 7 августа. Что именно было украдено, пока не известною.

О случившимся рассказал друг спортсменки Тимофей Нагорный на своей странице в Facebook.

"Шок! День начался с очень неприятной новости! Яну Клочкову обворовали! Героя Украины, четырехкратную олимпийскую чемпионку, рекордсменку мира Яну Клочкову обокрали в ее день рождения. Верю, что правоохранительные органы найдут воров! Верю, что справедливость есть! Верю в добро! Надеюсь, добрые люди помогут Яне! Люблю и всегда буду рядом!", - написал Нагорный.

Кроме того, сама Клочкова в Инстаграме рассказала, что ограбление произошло в охраняемом комплексе, в котором есть охрана и консьерж.

Поклонники в соцсетях также были шокированы наглостью воров.

"Это реальное кощунство, ничего святого у людей, если их так можно назвать. Яна, держись!", "Ого. Вот уроды", "Искренне сочувствую... но убиваться не стоит. Надо беречь здоровье!!!", "Яне, терпения и счастья! Воров найдут, верю. С Днем рождения, гордость и жемчужину Украины!", - пишут пользователи.

Напомним, ранее в Харьковской области мужчина с ножом ограбил дом, где были только няня и двухмесячный ребенок.

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