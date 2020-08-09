Глава ЦИК Беларуси назвала очереди на участках провокацией оппозиции
Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина обвинила оппозицию в том, что они создают очереди на отдельных избирательных участках.
Об этом она заявила в эфире телеканала "СТВ", передает "Интерфакс".
"Чему обучали этот протестный электорат? Придите и займите кабину на полчаса. И так происходит. Из-за этого пропускная способность избирательных участков очень невелика", - сказала она.
Также Ермошина отметила, эти действия являются "самым настоящим саботажем, организованной провокацией". "Именно это привело к тому, что у избирательных участков скопились очень большие очереди".
Напомним, сегодня в Беларуси проходит основной день голосования на выборах президента .
Как мы писали, ЦИК Беларуси установит на участках пропускной режим, чтобы избежать скопления людей вечером.
Также сообщалось, что явка на выборах президента Беларуси достигла 65,19%.