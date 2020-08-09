По состоянию на 16:00 уже 73,4% избирателей сделали свой выбор в Беларуси. Голосование на основных участках продлится до 20:00.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на заместителя председателя ЦИК республики Вадима Ипатова

По информации комиссии, в Минске явка составила 58,79%, в Брестской области - 75,11%, Витебской - 75,05%, Гомельской - 81,87%, Гродненской - 75,66%, Минской - 72,3%, Могилевской - 80,29%.

На части избирательных участков, которые находятся в санаториях, лечебных учреждениях, воинских частях, голосование уже закончилось. Там приступили к подсчету голосов.

Ипатов отметил особенности обработки голосов с участков, которые находятся за рубежом, с учетом разницы часовых поясов.

"В этой связи данные по голосованию на избирательных участках, которые находятся за рубежом, ЦИК получит завтра к 15 часам. Они будут включены в общий итоговый отчет, который будет утверждаться Центризбиркомом", - уточнил зампредедателя.

Напомним, 9 августа в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента. "Страна" ведет текстовую трансляцию всего, что происходит на избирательных участках.

Между тем, оппозиция уже готова праздновать свою победу на выборах.