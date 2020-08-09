Не сумев закрутить карантинные гайки украинским регионам, власть решила отыграться на неподконтрольных территориях. Владимир Зеленский распорядился закрыть границу с Крымом. Официальная причина - чтобы в страну попадало меньше коронавирусных больных, поскольку в Украине и без них антирекорды.

Интересно, что распоряжение выдал именно президент - хотя это компетенция Кабмина. По крайней мере на Зеленского ссылались в правительстве, закрывая кордон.

Аргументации, кроме распоряжения Зе, не привели никакой. Хотя Кабмин по идее должен был дать обоснование от имени Минздрава. А так решение получилось чисто политическим.

Интересно, что буквально накануне в Крым поехал нардеп и глава политсовета "Оппозиционной платформы За жизнь" Виктор Медведчук. И буквально сразу границу перекрыл Зеленский.

Связаны ли эти два события и что теперь ждет крымчан, которые регулярно выезжали на материк - разбиралась "Страна".

Граница на замке до осени

КПВВ на границе с Крымом закрываются с утра 9 августа и до конца месяца - 30 числа, сообщил вчера министр Кабмина Олег Немчинов.

"Это обусловлено поручением президента Украины Кабинету Министров Украины относительно пересмотра режима работы контрольно-пропускных пунктов въезда..." - сослался он на Зеленского.

По аналогии с похожими решениями по Донбассу в разгар карантина, исключения были сделаны для трех категорий:

Въехать на территорию Крыма смогут украинцы, которые прописаны и проживают в Крыму;





Выехать смогут украинцы, которые имеют прописку за пределами Крыма. Они будут обязаны соблюдать режим самоизоляции, установив приложение "Дій вдома";





Выехать также могут представители дипломатических учреждений и гуманитарных миссий.

Медведчук и Крым

Один из лидеров "Оппозиционной платформы" уехал на полуостров с женой Оксаной Марченко 2 августа. С ним в микроавтобусе Mercedes Vito следовало еще несколько человек.

Это не первый выезд политика в Крым после его аннексии в 2014 году. Медведчук говорил, что любит там отдыхать и планирует делать это регулярно. В Ялте у жены депутат есть дом и земельный участок, также в Крыму на нее записаны две компании - все это указано в декларации Медведчука.

В Сети после этой информации началась кампания возмущений от политических оппонентов ОПЗЖ. Которая увенчалась комментарием от премьера Дениса Шмыгаля.

"Отрицательно отношусь. Это очень неприемлемый шаг со стороны украинского политика, каким бы и кем бы он не был. Поэтому отношусь к этому критически отрицательно", - заявил он в интервью "Радио Свобода".

Это заявление прозвучало уже после решения Кабмина о закрытии админграницы. Из-за чего многие решили, что Зеленский решил таким образом "напакостить" Медведчуку - представителю главной партии-конкурента на предстоящих местных выборах, "закупорив" одного из ее лидеров в Крыму.

Однако, как видим из приведенной выше информации Медведчук сможет въехать обратно в материковую Украину, также как и любой другой украинский гражданин с постоянной регистрацией не в Крыму.

Но ему нужно будет сдать ПЦР-тест и уйти на двухнедельную самоизоляцию. То есть, если он хочет принять участие с первых дней осенней сессии Рады, то он должен въехать в Украину из Крыма примерно 15-16 сентября.

Проблемы туземцев

То есть, как видим, решение закрыть границу с Крымом бьет не по Виктору Медведчуку.

Главными жертвами станут рядовые крымчане. Особенно те, кто имеет крымскую прописку, но постоянно живет и работает в материковой Украине, а летом по традиции приехали погостить на полуостров к своей родне и родителям.

Но теперь те из них, кто уже в Крыму, вернуться не смогут. А те, кто сейчас на материке - не будут выезжать, чтобы потом не оказаться запертыми на полуострове.

Также окажется закрыт въезд для вообще всех крымчан. То есть, Зеленский и правительство окончательно "отделило" крымских украинцев от всех остальных, запретив им въезжать в Украину.

Для понимания масштаба проблемы следует отметить, что за первое полугодие админграницу с Крымом в оба направления пересекли более 300 тысяч человек. И это при том, что несколько месяцев граница была закрыта в обе стороны из-за карантина.

Поэтому вчера, пока распоряжение Кабмина еще не вступило в действие, на границе растянулись гигантские очереди - как из людей с крымской пропиской, так и тех, кто просто не хочет сидеть две недели на самоизоляции.

Фото этого ночного столпотворения опубликовал глава крымскотатарского Меджлиса Рефат Чубаров.

"Очевидцы сообщают о том, что с стороны оккупированного Крыма (переход Армянск - Каланчак) собралась очередь около 300 человек на выезд из Крыма, которая постоянно пополняется. Причина - вчерашнее (8 августа) решение Кабмина Украины о временных ограничениях пересечения пунктов пропуска с временно оккупированным Крымом", - пишет Чубаров.

Он рассказал, что люди бояться оказаться "закупоренными в Крыму".

"Люди, которые въехали в Крым с материковой части Украины, как и жители Крыма, которые собирались по делам посетить материк, боятся оказаться закупоренными в Крыму. Российские оккупанты с оформлением документов не спешат. Какими словами люди в очереди поминают Кабмин и всю украинскую власть, можете и не спрашивать", - рассказал он.

Зачем Зе закрыл Крым?

Решение президента действительно выглядит более импульсивным, чем логичным с точки зрения борьбы с пандемией.

Если бы полуостров действительно закрыли из-за коронавируса, то почему то же самое не сделали с админграницей на Донбассе?

Такое впечатление у Зеленского решили хоть как-то отреагировать - во-первых на крики о "зраде" в связи с отъездом Медведчука. А во-вторых - на антирекорды по ковид. Поскольку региональные власти в Украине требованиям усилить карантин не подчиняются. А других действенных мер остановить рост заболевания пока не придумали.

На Донбассе же кордон пока не закрывают, видимо, по двум соображениям - не хотя портить картинку для перемирия, а также в силу того, что "ДНР" и так почти никого не пропускает ни в "республику", ни из нее.

Неизвестно, как эта мера поможет остановить распространение ковид. Ведь оно связано с другими факторами: в частности, с массовым отдыхом украинцев на юге страны. В Крым они отдыхать практически не ездят.

Зато "осадочек" у тех крымчан, которые примут участие в местных выборах, останется серьезный. Причем персонифицирован этот гнев будет именно на Зеленском, который зачем-то закрыл кордон от своего имени.

Впрочем, Банковая в последнее время "радует" отношением к жителям Крыма и Донбасса, как людям второго сорта. Вчера Центризбирком отменил выборы на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей - якобы из-за рисков, связанных с близостью фронта.

Интересно, что таких рисков Зе не видел ни во время президентских, ни в период парламентских выборов. А здесь вдруг они появились - да еще и после достигнутого в конце июля масштабного перемирия.

Видимо, главный риск в том, что партия президента на этих выборах с треском провалится на Донбассе. Поэтому и приняли решение, похожее на то, что сделали при Порошенко. Тогда, напомним, голоса лишили украинцев, находящихся в России.

Теперь - то же делают с жителями Донбасса, а крымчан "закупоривают" на полуострове. Создавая колоссальные проблемы для обычных людей и заставляя задуматься над тем - а считает ли власть Крым украинским.