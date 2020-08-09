Британский премьер Борис Джонсон заявил, что открытие школ в сентябре является социальным, экономическим и моральным императивом. По его мнению, учебные заведения смогут работать безопасно даже в условиях пандемии.

Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщает "Reuters".

Так, он сообщил, что перезапуск школ - это приоритет страны. Кроме того, школы будут последними местами, которые закроют в случае будущих локальных карантинов.

Английские школы закрылись в марте, когда был введен национальный карантин. Снова они открылись в июне, но лишь для части учеников.

В правительстве хотят, чтобы все ученики вернулись в школу к началу сентября, что Джонсон назвал "национальным приоритетом".

"Оставлять наши школы закрытыми дольше, чем это абсолютно необходимо, - это социально недопустимо, экономически нерационально и морально неоправданно", - заявил Джонсон.

Премьер предупредил, что экономические издержки для родителей, которые не могут работать из-за закрытия школ, стремительно растут, и страна столкнется с большими проблемами, если дети не получат образование.

"Эта пандемия еще не закончилась, и последнее, что каждый из нас может себе позволить, - это успокаиваться. Но теперь, когда мы знаем достаточно, чтобы безопасно снова открыть школы для всех учеников, у нас есть моральный долг сделать это", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Британии развлекательные заведения могут закрыть ради повсеместного открытия школ к началу учебного года. Власти должны сделать такой выбор из-за сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом - показатели позволяют открыть только один тип заведений.

Тем временем, правительство Украины решило, что с 1 сентября дети пойдут в школы несмотря на активное распространение коронавируса в стране. Но в регионах "красной зоны" учебные заведения будут вынуждены уйти на карантин, образовательный процесс там будет проходить дистанционно.