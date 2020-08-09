Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о том, что в стране ухудшатся погодные условия. Синоптики ожидают грозы в центре страны, а также в некоторых западных и северных регионах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, 10 августа утром и днем ​​гроза по Киеву и Киевской области (I уровень опасности). Также 10 августа ожидается гроза утром и днем ​​в западных, северных и большинстве центральных областей Украины.

Кроме того, 9-11 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Пожароопасными будут большинство регионов.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о погоде на понедельник, 10 августа.

Также мы рассказывали, что в субботу, 8 августа, спасателям в Николаевской области пришлось спасать пару, которую на надувном матрасе унесло в открытое море.