На фоне указа президента США Дональда Трампа о запрете сотрудничества с китайской компанией ByteDance, которой принадлежит TikTok, руководство социальной сети Twitter ведут переговоры о слиянии с популярным приложением.

Об этом в субботу, 8 августа, информирует The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники

По их словам, компания Twitter проявила заинтересованность в сотрудничестве с бизнесом TikTok в США. Примечательно, что в случае объединения социальная сеть изменится: в Twitter есть возможность публиковать видео, однако в основном он используется для публикации текста и картинок.

Кроме того, для того, чтобы приобрести американскую долю в TikTok, руководству Twitter придется привлечь других инвесторов.

Напомним, в пятницу, 7 августа, Трамп подписал указ призванный ликвидировать угрозу национальной безопасности, которая якобы исходит от китайского приложения TikTok. Этим документом президент США запретил заключать любые сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией Соединенных Штатов, с компанией ByteDance после 20 сентября 2020 года.

Ранее "Страна" сообщала, что TikTok собирается подать на Белый дом в суд за нарушение американской Конституции.