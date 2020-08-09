После того, как в Минске задержали журналистов российского СМИ "Дождь", стало известно, что у них не было аккредитации на освещение выборов.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главного редактора "Дождя" Тихона Дзядко.

"Мы в установленные сроки подали все необходимые документы в МИД Беларуси на аккредитацию для работы на выборах президента, запрашивали подтверждение каждый день, но так его и не получили", - сказал он.

По его словам, пока нельзя говорить о том, что журналисты были задержаны именно за отсутствие аккредитации.

"Мы даже не знаем, кто их задержал. Все что мы знаем это то, что было на видео, пока больше ничего", - отметил Дзядко.

В своем телеграм-канале он уточнил, что документы были направлены еще 15 июня.

Между тем, Союз журналистов России ждет от властей Белоруссии объяснения причин задержания журналистов "Дождя". Отмечается, что о претензиях силовиков в адрес сотрудников телеканала пока официально ничего не сообщалось.

Сегодня в Беларуси проходят выборы. Оппозиция перед ними активизировалась, в стране начались массовые протесты. Но Лукашенко не признает оппонентов как серьезных кандидатов, несмотря на многотысячные митинги в их поддержку. Он заявил, что не рассчитывает на международное признание результатов народного волеизъявления.

Мы ведем текстовую онлайн-трансляцию всего, что происходит в последний день выборов президента Беларуси.