В ЦОЗ рекомендуют людям, которых укусила змея, не делать лишних движений. Фото: Flickr

В этом году в Украине от укусов змей пострадали 36 человек, из которых шестеро - дети.

Об этом в воскресенье, 9 августа, информирует пресс-служба Центра общественного здоровья.

Сообщается, что наибольшее количество пострадавших обнаружено в Житомирской, Запорожской, Львовской и Донецкой областях. Известно, что в Украине живут три вида ядовитых гадюк, ужи, полозы и другие.

"Они распространены по всей территории страны, и многие виды имеют природоохранный статус. Не все эти животные являются ядовитыми и обычно проявляют агрессию только в случае опасности. Змеи в нашей стране активны с апреля до октября. Больше всего шансов встретить их - в апреле-мае, во время брачного периода. Второй пик - осенью, в сентябре, как раз приходится на грибной сезон", - говорится в сообщении.

Также в ЦОЗ поделились советами, как избежать укуса змеи: 

  • Не приближайтесь. Если увидели змею, не делайте резких движений и подождите, пока она уползет. Тем более, не пытайтесь поймать или убить змею

  • Проверяйте места отдыха. Прежде чем сесть на траву, камень, хворост или колоду, пошумите или постучите цепью, палкой или другим предметом, чтобы напугать змею

  • Одевайтесь соответствующе. Если отправляете в местность, где могут жить змеи, выбирайте одежду, которая защитит от укусов: высокие ботинки и длинные штаны из плотной ткани, которые следует заправить в ботинки

  • Не прикасайтесь руками к непроверенным объектам. Змеи часто прячутся в старых пнях, стогах сена, под камнями или поваленными деревьями. Поэтому этих объектов лучше не касаться руками, а использовать палку.

Последствия укуса. Очень тяжелыми они бывают редко, летальные - в исключительных случаев из-за индивидуальной реакции, хронических заболеваний и так далее и в случае неоказания медицинской помощи. Особенно опасны укусы для детей, пожилых людей и лиц со склонностью к аллергическим реакциям.

Первая помощь после укуса змеи:

  • Обеспечивайте пострадавшему спокойствие и минимум движений

  • Давайте ему пить много воды

  • Место укуса обработайте антисептиком

  • Снимите с пораженного участка тела одежду, украшения или обувь

Если до больницы идти далеко, окажите помощь пострадавшему:

  • Приложите к ране лед, обмотанный тканью

  • Во время транспортировки положите пораженный участок тела на возвышение

  • Не высасывайте яд, так увеличивается риск заражения

  • Не накладывайте жгут и не припекайте рану

От укуса змей в этом году пострадали 36 человек. ЦОЗ дал рекомендации, как этого избежать. Инфографика: ЦОЗ

От укуса змей в этом году пострадали 36 человек. ЦОЗ дал рекомендации, как этого избежать. Инфографика: ЦОЗ

От укуса змей в этом году пострадали 36 человек. ЦОЗ дал рекомендации, как этого избежать. Инфографика: ЦОЗ

Напомним, что к концу мая в Украине было зафиксировано всего 7 случаев укусов змей.

Как сообщала "Страна", в днепровском ресторане по улице Сичеславская Набережная сотрудники обнаружили 18 змей.

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