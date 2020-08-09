От укусов змей в Украине пострадали 36 человек. В ЦОЗ рассказали, как себя обезопасить
В этом году в Украине от укусов змей пострадали 36 человек, из которых шестеро - дети.
Об этом в воскресенье, 9 августа, информирует пресс-служба Центра общественного здоровья.
Сообщается, что наибольшее количество пострадавших обнаружено в Житомирской, Запорожской, Львовской и Донецкой областях. Известно, что в Украине живут три вида ядовитых гадюк, ужи, полозы и другие.
"Они распространены по всей территории страны, и многие виды имеют природоохранный статус. Не все эти животные являются ядовитыми и обычно проявляют агрессию только в случае опасности. Змеи в нашей стране активны с апреля до октября. Больше всего шансов встретить их - в апреле-мае, во время брачного периода. Второй пик - осенью, в сентябре, как раз приходится на грибной сезон", - говорится в сообщении.
Также в ЦОЗ поделились советами, как избежать укуса змеи:
- Не приближайтесь. Если увидели змею, не делайте резких движений и подождите, пока она уползет. Тем более, не пытайтесь поймать или убить змею
- Проверяйте места отдыха. Прежде чем сесть на траву, камень, хворост или колоду, пошумите или постучите цепью, палкой или другим предметом, чтобы напугать змею
- Одевайтесь соответствующе. Если отправляете в местность, где могут жить змеи, выбирайте одежду, которая защитит от укусов: высокие ботинки и длинные штаны из плотной ткани, которые следует заправить в ботинки
- Не прикасайтесь руками к непроверенным объектам. Змеи часто прячутся в старых пнях, стогах сена, под камнями или поваленными деревьями. Поэтому этих объектов лучше не касаться руками, а использовать палку.
Последствия укуса. Очень тяжелыми они бывают редко, летальные - в исключительных случаев из-за индивидуальной реакции, хронических заболеваний и так далее и в случае неоказания медицинской помощи. Особенно опасны укусы для детей, пожилых людей и лиц со склонностью к аллергическим реакциям.
Первая помощь после укуса змеи:
- Обеспечивайте пострадавшему спокойствие и минимум движений
- Давайте ему пить много воды
- Место укуса обработайте антисептиком
- Снимите с пораженного участка тела одежду, украшения или обувь
Если до больницы идти далеко, окажите помощь пострадавшему:
- Приложите к ране лед, обмотанный тканью
- Во время транспортировки положите пораженный участок тела на возвышение
- Не высасывайте яд, так увеличивается риск заражения
- Не накладывайте жгут и не припекайте рану
Напомним, что к концу мая в Украине было зафиксировано всего 7 случаев укусов змей.
Как сообщала "Страна", в днепровском ресторане по улице Сичеславская Набережная сотрудники обнаружили 18 змей.