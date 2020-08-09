В этом году в Украине от укусов змей пострадали 36 человек, из которых шестеро - дети.

Об этом в воскресенье, 9 августа, информирует пресс-служба Центра общественного здоровья.

Сообщается, что наибольшее количество пострадавших обнаружено в Житомирской, Запорожской, Львовской и Донецкой областях. Известно, что в Украине живут три вида ядовитых гадюк, ужи, полозы и другие.

"Они распространены по всей территории страны, и многие виды имеют природоохранный статус. Не все эти животные являются ядовитыми и обычно проявляют агрессию только в случае опасности. Змеи в нашей стране активны с апреля до октября. Больше всего шансов встретить их - в апреле-мае, во время брачного периода. Второй пик - осенью, в сентябре, как раз приходится на грибной сезон", - говорится в сообщении.

Также в ЦОЗ поделились советами, как избежать укуса змеи:

Не приближайтесь. Если увидели змею, не делайте резких движений и подождите, пока она уползет. Тем более, не пытайтесь поймать или убить змею





Проверяйте места отдыха. Прежде чем сесть на траву, камень, хворост или колоду, пошумите или постучите цепью, палкой или другим предметом, чтобы напугать змею





Одевайтесь соответствующе. Если отправляете в местность, где могут жить змеи, выбирайте одежду, которая защитит от укусов: высокие ботинки и длинные штаны из плотной ткани, которые следует заправить в ботинки





Не прикасайтесь руками к непроверенным объектам. Змеи часто прячутся в старых пнях, стогах сена, под камнями или поваленными деревьями. Поэтому этих объектов лучше не касаться руками, а использовать палку.

Последствия укуса. Очень тяжелыми они бывают редко, летальные - в исключительных случаев из-за индивидуальной реакции, хронических заболеваний и так далее и в случае неоказания медицинской помощи. Особенно опасны укусы для детей, пожилых людей и лиц со склонностью к аллергическим реакциям.

Первая помощь после укуса змеи:

Обеспечивайте пострадавшему спокойствие и минимум движений





Давайте ему пить много воды





Место укуса обработайте антисептиком





Снимите с пораженного участка тела одежду, украшения или обувь

Если до больницы идти далеко, окажите помощь пострадавшему:

Приложите к ране лед, обмотанный тканью





Во время транспортировки положите пораженный участок тела на возвышение





Не высасывайте яд, так увеличивается риск заражения





Не накладывайте жгут и не припекайте рану

Напомним, что к концу мая в Украине было зафиксировано всего 7 случаев укусов змей.

Как сообщала "Страна", в днепровском ресторане по улице Сичеславская Набережная сотрудники обнаружили 18 змей.