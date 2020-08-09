По состоянию на 14:00 воскресенья, 9 августа, явка избирателей на выборах президента Беларуси превысила 65%.

Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Беларуси Вадим Ипатов, передает "Интерфакс".

"По состоянию на 14.00 ЦИК получены и обработаны данные голосования, и они следующие - всего по Республике Беларусь проголосовало 65,19% избирателей", - сказал он.

Уточняется, что в Брестской области, по состоянию на 14:00, проголосовали 63,5%, в Витебской 67,35%, Гомельской - 75,83%, Гродненской – 65,75%, Минской – 64,21%, Могилевской – 72,57%, в Минске – 52,03%.

Вместе с тем Ипатов рассказал, что ряд избирательных участков, сформированных в санаториях, больницах и воинских частях уже завершают работу.

"Эти участки уже закрываются и приступают к подсчету голосов", - рассказал он.

Напомним, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая является главной конкуренткой действующего главы республики Александра Лукашенко, проголосовала на выборах. На участке в Минске ее встретили аплодисментами.

Также "Страна" рассказывала, что в период 8-9 августа беларуские правоохранители задержали 7 членов предвыборного штаба Тихановской. Накануне основного дня голосования на выборах в президенты Беларуси она покинула свою квартиру из соображений безопасности.