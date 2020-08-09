Александр Лукашенко, который сегодня попытается переизбраться на пост президента Беларуси, считает, что молодежь необходимо отправить в поле на перевоспитание.

Об этом он заявил в воскресенье, 9 августа, после того как отдал свой голос на одном из избирательном участков Минска.

По словам Лукашенко, в Беларуси разная молодежь - "есть и такая, и сякая".

"Молодежь, как я говорил, разная. И знаете, если уже о молодежи… Вот я вчера приехал в поле, и там работают комбайнеры. Комбайнеры - это профессора сельского хозяйства, а рядом с ними или дочурка, 17-18-19 лет, или жена, молодой экипаж и прочее, и прочее. Или просто молодые ребята работают. Ну такие, как пивко, как я сказал, потягивают здесь в Минске. Знаете, мне как-то больно стало за этих ребят. Эти молодые ребята, им 25-30 лет, посмотреть на их руки, заскорузлые такие, под ногтями вся чернота. Я вспомнил, как когда-то работал в сельском хозяйстве. Они сегодня нам хлеб убирают! А мы тут разглагольствуем о какой-то демократии, о том, что Мороз какую-то задержали (начальницу штаба Светланы Тихановской - Ред.), еще чего-то. Туда - в поле! На перевоспитание", - сказал действующий президент Беларуси.

После этих слов в окружении Александра Лукашенко раздались аплодисменты.

Напомним, что кроме упомянутой президентом республики главы штаба Светланы Тихановской Марии Мороз, правоохранители в период 8-9 августа задержали еще шестерых членов команды кандидата в главы государства.

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг финального дня выборов президента Беларуси.