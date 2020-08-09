В воскресенье, 9 августа, временный мэр Луцка Григорий Пустовит заявил о том, что медики диагностировали у него коронавирус. Однако, несмотря на это, он выступает против внесения города в "красную" зону.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

"Так случилось, что и меня не обошел Covid-19. Где это произошло и когда это произошло, мне неизвестно, однако, допускаю, что наиболее вероятно, что я заразился во время пикетирования городского совета предпринимателями с Центрального рынка", - говорится в сообщении.

В связи с этим Пустовит утверждает, что находится на самоизоляции со второго августа, и выступает против того, чтобы город заносили в "красную" зону.

"Несмотря на то, что я заболел, я продолжаю, как и раньше, выступать решительно против попытки необоснованного и безосновательного внесения нашего города Луцк в "красную" зону эпидемической опасности, и как следствие возможного создания существенных проблем и неудобств для лучан", - рассказал он.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что темпы распространения коронавируса в Украине, по сравнению с началом лета, ускорились в 2,5 раза.

Также "Страна" писала, что по состоянию на утро воскресенья в Украине подтвердились 1199 случаев заражения коронавирусом.