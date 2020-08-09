В воскресенье, 9 августа к затонувшему 22 ноября 2019 года в Одессе танкеру "Delfi" подогнали плавучий кран. Но работы по подъему судна производиться пока не будут.

Об этом корреспонденту "Страны" сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Завтра только соберется комиссия, на которой будет обговорен план дальнейших работ. Четверо суток назад руководителем работ по подъему судна и ликвидации ущерба назначили первого заместителя одесского городского головы Сергея Подгайного, то есть город взял на себя ответственность по подъему затонувшего бункеровщика.

А в четверг, 6 августа, Приморский суд Одессы приговорил 59-летнего капитана "Delfi" Анатолия Слынько к одному году ограничения свободы условно. Основным нарушением суд признал недостаточный экипаж танкера - вместо минимальных пяти членов экипажа, в момент аварии и крушения им управляло всего трое человек. Также в вину капитану поставили то, что он не подал сигнал "SOS" после начала шторма, не начал спасательную операцию и отказался от предложенной ему капитаном порта "Южный" помощи. Так же ни экипаж, ни сам капитан не знали, где на судне находятся спасательные жилеты.

Как уже писала Страна, танкер "Делфи" работал в Одесской гавани черным бункеровщиком, заправляя подходящие суда топливом без уплаты акциза.

Напомним, в ночь на 23 ноября 2019 года к одесскому пляжу "Дельфин" прибило штормом малый танкер "Delfi" с тремя украинцами на борту. Судно терпело бедствие в Одесском заливе несколько часов, не пытаясь зайти в порт, и не подавало сигналов SOS. В результате танкер совершил навал бортом на волнорез. Экипаж пришлось эвакуировать в сложных условиях - все трое моряков были госпитализированы с обморожениями в одесские больницы.

Вблизи затонувшего судна сотрудники экологической инспекции выявили загрязнение воды и воздуха. Допустимые экологические показатели превышены в 15 раз.

11 июля министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе совещания у президента Украины Владимира Зеленского сообщил о планах по подъему судна до 20 июля.

18 июля был начат демонтаж танкера, однако один из прикрепленных к нему буксировочных тросов лопнул от нагрузки. Затем рабочие подсоединили к Delfi новый трос, тем не менее, во время транспортировки его второго конца к буксиру, он утонул.

Дальнейшие попытки, которые предпринимались на протяжении нескольких дней, также не увенчались успехом.