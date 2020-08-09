Жена незарегистрированного кандидата на выборы президента Беларуси Валерия Цепкало Вероника, которая является одной из трех глав объединенного штаба оппозиции, покинула страну из-за угрозы уголовного преследования.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, сам факт выезда за границу жены Цепкало подтвердили в штабе Виктории Бабарико.

"Вероника Цепкало уехала из Беларуси, опасаясь уголовного преследования", - говорится в сообщении.

При этом вчерашнее задержание руководителя штаба экс-кандидата Виктории Бабарико было ошибкой. На самом деле задержать хотели именно Веронику Цепкало.

"Мы уважаем решение Вероники, ситуация непростая. Мы считаем каждый имеет право оценивать риски для себя самостоятельно", - рассказали в штабе.

Напомним, российский телеканал "Дождь" заявил о задержании своих сотрудников в Минске. Там они освещали выборы президента Беларуси.

Ранее "Страна" писала, что сегодня в Беларуси начались масштабные перебои со связью и интернетом.