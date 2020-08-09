Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая является главной конкуренткой действующего главы республики Александра Лукашенко, проголосовала на выборах. На участке в Минске ее встретили аплодисментами.

Об этом "Стране" рассказали журналисты с места событий.

Сообщается, что Тихановская приехала на участок №21 Восточного района Минска после 14:00. Около 200 человек встретили кандидата в президенты восторженными криками, аплодисментами и выкриками: "Света!" и "Молодец!".

Также на вопрос журналистов о том, ожидает ли она "насильственного разгона и провокаций", Тихановская переспросила: "Разгон кого?". По ее словам, если и будут провокации, то исключительно со стороны правоохранителей.

Однако конкурентка действующего президента республики подчеркнула, что она не хочет такого развития событий, а выступает исключительно за честные выборы.

Напомним, что в период 8-9 августа беларуские правоохранители задержали 7 членов предвыборного штаба Тихановской. Накануне основного дня голосования на выборах в президенты Беларуси она покинула свою квартиру из соображений безопасности.

В свою очередь действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не рассчитывает на международное признание результатов народного волеизъявления.