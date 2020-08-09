В воскресенье, 9 августа, российский телеканал "Дождь" заявил о задержании своих сотрудников в Минске. Там они освещали выборы президента Беларуси.

Об этом говорится на сайте телеканала.

"В Минске задержаны наши корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Люди в штатском и в масках положили их на асфальт и (затем) увели в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

На данный момент, утверждают в "Дожде", их сотрудники не выходят на связь.

В Минске задержали журналистов телеканала "Дождь". Фото: twitter.com/tvrain

Напомним, недавно появилась первая карта статданных, как голосуют в разных областях Беларуси за нового президента страны. Активнее всего голосуют в Гомельской области - 66,06%. Меньше всего в Минске - 43,01%.

Ранее "Страна" писала, что сегодня в Беларуси начались масштабные перебои со связью и интернетом.