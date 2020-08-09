На избирательные участки Беларуси оппозиционно настроенные граждане приходят в белой одежде, чтобы выразить свою поддержку кандидатке в президенты Светлане Тихановской.

Об этом в воскресенье, 9 августа, "Стране" сообщили журналисты с места событий.

В частности, много людей в белом замечено на избирательных участках в столице республики Минске. Примечательно, что сейчас над этим городом сгустились тучи, есть вероятность дождя с грозой. Тем не менее, людей такие погодные условия не пугают, они продолжают идти на участки, чтобы отдать свой голос.

По нашей информации, избиратели, которые поддерживают оппозиционных кандидатов в президенты Беларуси, готовятся к мероприятиям, запланированным в центре Минска на вечер воскресенья.

Напомним, в ходе основного дня голосования на выборах президента Республики Беларусь, который проходит в воскресенье, 9 августа, явка избирателей превысила 50%. Таким образом выборы уже состоялись. Примечательно, что по итогам только досрочного периода голосования, который длился пять дней, явка избирателей достигла 41,7%.

Ранее мы писали, что основная явка на участки ожидается ближе к вечеру. А в 22:00 оппозиционеры уже собираются "праздновать победу над Лукашенко".