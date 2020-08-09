Президент Украины Владимир Зеленский распорядился подготовить законопроект, который определит статус коренных народов Украины, в том числе и крымских татар.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Урегулирование этого вопроса назрело давно, и мы, наконец, должны поставить в нем точку. Уверенно можем сказать - обязательно отметим это праздник солидарности в свободном Бахчисарае и по всему Крыму", - сказал Зеленский.

Также он рассказал, что с началом оккупации Крыма Российской Федерацией, вопрос правового статуса крымских татар стал еще более актуален.

"Именно поэтому нашей общей задачей сейчас является защита прав крымских татар, помощь во всестороннем развитии языка, культуры и сохранения самобытности народа, который сейчас не может полноценно развиваться на своей исторической Родине - в Крыму. Для нас очень важно делать все от нас зависящее, чтобы восстановить права крымскотатарского народа как коренного народа Украины", - рассказал он.

Напомним, в субботу вечером, 8 августа, на контрольном пункте въезда-выезда "Армянск-Каланчак" образовалась огромная очередь на выезд с территории аннексированного полуострова. Причиной стало решение правительства Украины о закрытии админграницы до конца августа.