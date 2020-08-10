Решение Центральной избирательной комиссии об отмене местных выборов в отдельных территориальных громадах Донецкой и Луганской областей говорит о планах "слуг народа" узурпировать власть.

Об этом в воскресенье, 9 августа, информирует пресс-служба политической силы.

"8 августа Центральная избирательная комиссия своим антиконституционным решением вычеркнула полмиллиона жителей Донбасса из списка избирателей", - заявил сопредседатель партии Юрий Бойко.

Политик считает, что команда действующего президента Владимира Зеленского проводит антинародный курс, который ведет к сворачиванию демократии и узурпации власти в Украине.

"Решение ЦИК - это только элемент сценария по узурпации власти. До этого мы видели попытки сконцентрировать в руках президента полномочия по назначению руководителей всех силовых ведомств. Вопреки воле подавляющего большинства граждан и без референдума был открыт рынок земли. Вместо децентрализации произошло принудительное перекраивание районов и громад. И теперь, вместо народовластия - отказ от проведения выборов в Донбассе", - отметил Юрий Бойко.

Политик назвал отмену выборов на территории Донецкой и Луганской областей - трусостью и бегством власти от ответственности за свой антинародный курс.

"Полностью обанкротившаяся власть так боится своего народа, что не хочет идти на выборы, чтобы не получить пощечину от людей за обман и предательство. Они боятся ответственности за все совершенное ими со страной и людьми. Вот и ищут любой предлог, чтобы отменить выборы. А начать решили с Донбасса. И это решение ЦИК - сигнал каждому украинскому избирателю. Один раз поддержав "слуг", вы рискуете лишиться своих гражданских прав навсегда", - заявил нардеп.

Сопредседатель "Оппоплатформы" добавил, что партия сделает все от нее зависящее, чтобы постановление ЦИК не стало приговором украинской демократии.

"Сегодня жители востока страны самые бесправные. Мы будем обращаться в суд, мы поможем людям обратиться в ЕСПЧ. Все политические силы, отстаивающие демократию, должны объединиться, чтобы защитить права полумиллиона жителей Донецкой и Луганской областей. Иначе власть найдет новый предлог, чтобы отменить местные, а затем и любые другие выборы в Украине", - резюмировал Бойко.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия Украины отменила очередные местные выборы на части территориях Донецкой и Луганской областей 25 октября 2020 года. В Донецкой области речь идет о Светлодарской, Торецкой, Волновахской, Ольгинской, Угледарской, Мирненской, Сартанской, Авдеевской, Марьинской и Очеретинской ОТГ. В Луганской области это коснется жителей Горской, Лисичанской, Попаснянской, Северодонецкой, Нижнетепловской, Станично-Луганской, Широковской и Счастьинской громад.

Ранее "Страна" разбиралась в том, по каким правилам пройдут грядущие местные выборы.