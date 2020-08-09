В Германии медики уже третьи сутки подряд фиксируют более 1 000 новых случаев коронавирусной болезни. В последний раз подобная ситуация с эпидемией Covid-19 в стране наблюдалась 9 мая.

Об этом в воскресенье, 9 августа, информирует DPA.

Так, в четверг, 6 августа, в ФРГ было выявлено 1 045 новых случаев коронавирусной болезни, на следующий день - 1 147, а в субботу, 8 августа, медики подтвердили диагноз Covid-19 1 122 жителям страны.

Сообщается, что всего с начала эпидемии в Германии выявлено 215 336 случаев коронавируса, скончались 9 195 пациентов, еще 196 400 выздоровели.

Напомним, недавно в Германии было опубликовано исследование врачей, согласно которому 22% пациентов с диагнозом Covid-19 в стране, помещенных в немецкие клиники с конца февраля по середину апреля 2020 года, не смогли справиться с последствиями заболевания.

Тем временем в Украине за сутки субботы, 8 августа, было выявлено 1 199 случаев коронавирусной болезни.