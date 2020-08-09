В воскресенье, 9 августа, появилась первая карта статданных, как голосуют в разных областях Беларуси за нового президента страны.

Об этом сообщает "РИА Новости" у себя в Telegram-канале.

Так, активнее всего голосуют в Гомельской области - 66,06%. В Могилевской области проголосовали 63,25% избирателей. В Витебской области свои голоса уже отдали 56,49% граждан.

Меньше всего проголосовали пока что в Минске - 43,01%. Но тут люди ждут вечера.

Напомним, в выборах президента Беларуси участвуют 5 кандидатов: действующий глава республики Александр Лукашенко, сопредседатель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывшая депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, супруга оппозиционного блогера Светлана Тихановская и лидер Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень.

Ранее "Страна" писала, что сегодня в Беларуси начались масштабные перебои со связью и интернетом.

Также мы рассказывали, что накануне основного дня голосования на выборах президента Беларуси, хакеры атаковали государственные ресурсы республики. Это привело к проблемам с сетевым оборудованием.