Президент Беларуси Александр Лукашенко, который уже проголосовал в воскресенье, 9 августа, на выборах главы государства, не рассчитывает на международное признание результатов народного волеизъявления.

Об этом он рассказал журналистам на избирательном участке в Беларуском государственном университете физической культуры.

"Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: "Молодцы, белорусы". Политика - это борьба. Мы не хотим, чтобы о нас говорили плохо. Но исходить будем исключительно из интересов беларуского народа. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно", - сказал Лукашенко отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Действующий глава республики также призвал не пугать его санкциями в случае, если выборы не признают за рубежом.

Напомним, в ходе основного дня голосования на выборах президента Республики Беларусь, который проходит в воскресенье, 9 августа, явка избирателей превысила 50%. Таким образом выборы уже состоялись. Примечательно, что по итогам только досрочного периода голосования, который длился пять дней, явка избирателей достигла 41,7%.

Однако в конце июля Евросоюз выразил свою обеспокоенность в связи с несоблюдением Минском основных прав и свобод граждан. Также европейские чиновники обеспокоены тем, что Минск не направил своевременное приглашение наблюдателям ОБСЕ, чтобы следить за избирательным процессом в рамках международного права.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о выборах президента Беларуси.