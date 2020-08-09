Директора Национальной разведки США Дэниела Коутса отправили в отставку из-за отказа скорректировать часть доклада о "российском вмешательстве" в американские выборы в ноябре 2020 года для переизбрания Дональда Трампа.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Именно такой вывод сделали журналисты по итогам бесед с 40 действующими и бывшими сотрудниками американских спецслужб, законодателями и их помощниками.

По данным источников, в первичной версии доклада говорилось, что Россия выступает за переизбрание Трампа на второй срок. Позиция была основана на данных спецслужб о том, что Москва пыталась "помочь" Трампу в 2016-м.

Коутсу предлагали внести определенные изменения в доклад, но он отказался. После этого американский лидер заявил, что Коутс уходит с поста директора 15 августа.

До этого мы рассказывали, что Дональд Трамп поссорился с главным спонсором Республиканской партии - 87-летним мультимиллиардером Шелдоном Адельсоном накануне президентских выборов, которые запланированы на ноябрь.

Напомним, вчера, 8 августа, начальник американской контрразведки Уильям Эванина заявил, что предстоящие президентские выборы в США находятся под угрозой из-за Китая, который хочет помешать переизбранию нынешнего президента Дональда Трампа.