В Киеве в воскресенье, 9 августа, в полицию поступило сообщение о подозрительном предмете возле железнодорожного вокзала на улице Кирпы. Проверив территорию, взрывотехники пришли к выводу, что жизням горожан ничего не угрожает.

Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции города.

Сообщается, что сообщение о потенциально опасном предмете правоохранители получили около 12:00.

"Патрульные, прибывшие на место происшествия, ограничили движение на улице Кирпы, от улицы Липкивского до Воздухофлотского проспекта. На месте происшествия работают взрывотехники", - добавили в пресс-службе.

После завершения проверки, полицейские отчитались, что информация о нахождении подозрительного предмета на ул. Кирпы не подтвердилась, движение транспорта восстановлено.

Напомним, в ночь на воскресенье, 9 августа, неизвестные заминировали парковку в нескольких метрах от входа в здание киевского офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Прибывшие утром на место инцидента взрывотехники обнаружили взрывное устройство.

В субботу, 8 августа, мы сообщали, что в Киеве избрали меру пресечения очередному лжеминеру. Он ранее сообщил о том, что столичный фуникулер заминирован.