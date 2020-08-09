В ходе основного дня голосования на выборах президента Республики Беларусь явка избирателей превысила 50%. Таким образом выборы уже состоялись.

Об этом "Стране" сообщили журналисты с места событий со ссылкой на заявление ЦИК.

Сообщается, что к 12:00 явка избирателей на выборах главы Республики Беларусь составила 54%. Таким образом, выборы с этого момента считаются состоявшимися.

Стоит отметить, что к 10:00 явка на президентских выборах в Беларуси составила 45%. При этом по итогам только досрочного периода голосования, который длился пять дней, явка избирателей достигла 41,7%.

В выборах президента Беларуси участвуют 5 кандидатов: действующий глава республики Александр Лукашенко, сопредседатель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывшая депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, супруга оппозиционного блогера Светлана Тихановская и лидер Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень. К 13:00 проголосовали уже три кандидата - Александр Лукашенко, Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев.

Ранее мы рассказывали о том, как на избирательном участке в Минске действующего президента Беларуси встречали с гармонью и букетом цветов.

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг выборов главы Республики Беларусь.