Согласно итогам ежедневного брифинга министра здравоохранения Максима Степанова, сегодня чиновники презентовали план по достижению трансплантационной независимости Украины к 2023 году. Вместе с тем, были названы лидеры по количеству обнаруженных случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Сегодня Минздрав представил план получения трансплантационной независимости в Украине в 2023 году. Это обеспечение страной граждан в полном объеме таким видом медицинской помощи, как трансплантация. Согласно этому документу, приоритетами является увеличение количества трансплантаций путем развития посмертного донорства и расширение видов органной трансплантации, увеличение количества трансплантаций костного мозга, развитие Центра трансплант-координации, обеспечение логистики анатомических органов, в частности с привлечением гражданской авиации, авиационного транспорта ГСЧС, автотранспорта Национальной полиции, а также профессиональное развитие отечественных специалистов", - заявил министр.

Кроме того, в Минздраве также рассказали, что больше всего случаев заражения было обнаружено в Киеве (120), Львовской области (125), Ивано-Франковской (124), Харьковской (123), Черновицкой (104) и Одесской (94) областях.

Напомним, в ходе этого же брифинга Степанов рассказал о том, что темпы распространения коронавируса в Украине, по сравнению с июнем, выросли в 2,5 раза.

Также "Страна" писала, что по состоянию на утро воскресенья в Украине подтвердились 1199 случаев заражения коронавирусом.