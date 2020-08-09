Президент Беларуси Александр Лукашенко, который сегодня в очередной раз борется за пост главы республики, заявил, что отношения с Россией, после конфликта вокруг задержанных наемников ЧВК "Группа Вагнера" под Минском, не испортились.

Об этом он рассказал во время посещения избирательного участка в столице республики в воскресенье, 9 августа.

Так, по словам белоруского президента, он получил от президента Российской Федерации Владимира Путина письмо, в котором изложены все факты "по задержанным боевикам". Лукашенко допустил, что конфликт вокруг боевиков "может быть, третья страна спровоцировала".

"Мне все равно, это вторично. Главное, чтобы не устроили пожар в центре Минска", - считает президент Беларуси.

Также глава государства сообщил, что украинские и российские прокуроры так и не приехали в Минск, чтобы разобраться с ситуацией по задержанным, потому что "им наплевать на этих ребят".

Кроме того, Лукашенко рассказал о том, как будут выстраиваться взаимоотношения Беларуси и России в дальнейшем.

"Строиться отношения будут нормально. Вы это наверное из сухого сообщения пресс-служб заметили. Да, я упрекнул Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения. Четко было заявлено президентом России: "Мы будем строить с вами братские отношения. А то, что происходит, Александр Григорьевич, давайте разберемся детально. Я вам пришлю информацию, которой мы обладаем на сегодняшний день". На следующий день я получил от президента России письмо, по-моему на пяти страницах. С изложением всех фактов. И сейчас наш Следственный комитет рассматривает эти факты. Что касается перспективы, если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией - заблуждаетесь!" - заверил Лукашенко.

Напомним, 29 июля в санатории под Минском были задержаны 33 боевика. По данным беларуских силовиков, они являются бойцами частной военной компании "Вагнер", которые были заброшены в страну для дестабилизации обстановки перед выборами президента республики.

В свою очередь Россия назвала задержанных сотрудниками частного охранного предприятия, которые ожидали в Беларуси транзита в Латинскую Америку. При этом сами боевики путались в показаниях относительно конечного пункта их назначения - одни говорили, что собираются лететь в Сирию, другие - в Венесуэлу и на Кубу.

Тем временем Офис Генпрокурора обратился к коллегам из Беларуси с просьбой выдать Украине 28 наемников, которые могли участвовать в войне на Донбассе. Сообщалось, что у 9 из них есть украинское гражданство. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства по этому делу, однако представители профильных ведомств этих стран не приняли предложение президента Беларуси.