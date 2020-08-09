Уровень заболеваемости коронавирусом вырос в почти в 2,5 раза по Украине, по сравнению с эпидемиологической ситуацией по состоянию на начало июня.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вы видите, что число людей, заболевших Covid-19, стремительно растет... Если сравнить те цифры, которые у нас были по заболеваемости в начале - середине июня, и что у нас происходит сейчас, то мы выросли почти в 2 5 раза", - сказал он.

В связи с этим Степанов привал украинцев относиться к эпидемии более серьезно: "Jна рядом, она в Украине и каждый день болеют новые люди, госпитализируют людей".

Минздрав предупредил об увеличении роста распространения коронавируса. Смотреть с 4:40. Видео: facebook.com/moz.ukr

До этого мы приводили слова Степанова о том, что Украина нарастила тестирование на коронавирус методом ПЦР на фоне роста в стране новых случаев заражения.

Также "Страна" писала, что по состоянию на утро воскресенья в Украине подтвердились 1199 случаев заражения коронавирусом.