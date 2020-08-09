Вечером в субботу, 8 августа, накануне основного дня голосования на выборах президента Беларуси, хакеры атаковали государственные ресурсы республики. Это привело к проблемам с сетевым оборудованием.

Об этом в воскресенье, 9 августа, информирует пресс-служба Национального центра реагирования на компьютерные инциденты Беларуси.

"Национальным центром реагирования на компьютерные инциденты Республики Беларусь (CERT.BY) 8 августа 2020 года около 22:00 зафиксирована большая волна DDoS-атак на инфраструктуру сети BY-NET", - говорится в сообщении.

По данным центра, злоумышленники организовали DDoS-атаку на структуры, которые используются сайтами КГБ и МВД Беларуси. Несмотря на то, что нападение хакеров удалось отбить, начались проблемы с оборудованием, обеспечивающим жизнедеятельность веб-ресурсов.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, проходит основной день выборов президента Беларуси. По официальным данным ЦИК к 10:00 явка на выборах главы Республики Беларусь составила 45,33%. При этом по итогам только досрочного периода голосования, который длился пять дней, явка достигла 41,7%.

Ранее мы писали, что в Беларуси начались перебои в работе интернета и мобильной связи. В частности, на территории страны с трудом открывается сайт YouTube, есть проблемы и с загрузкой файлов в Telegram.

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг финального дня выборов президента Беларуси.