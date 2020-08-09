В воскресенье, 9 августа, в день голосования за нового президента Беларуси, на окраинах Минска появились КПП военных, которые снимают и досматривают машины всех въезжающих.

Соответствующие кадры были опубликованы на странице "Подъем" в Telegram.

"На въездах в Минск автомобили досматривают военные. По информации местных жителей, на трассах, ведущих в город, появились КПП, на которых выборочно останавливают машины и проверяют документы", - говорится в сообщении.

Один из авторов видео утверждает, что пока военные проверяют документы, специалисты, которые сидят в легковом авто, снимают все происходящее на камеру.

В Минске военные проверяют машины граждан. Фото: Telegram/Подъем

Напомним, в выборах президента Беларуси участвуют 5 кандидатов: действующий глава республики Александр Лукашенко, сопредседатель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывшая депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, супруга оппозиционного блогера Светлана Тихановская и лидер Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень.

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