Оппозиционно настроенные избиратели Минска, которые сегодня пришли на участки отдать голос на выборах президента Беларуси, уже готовятся сегодня вечером праздновать поражение действующего главы государства Александра Лукашенко.

Об этом "Стране" сообщили журналисты из столицы республики.

На избирательных участках серьезные меры безопасности - видеонаблюдение, полиция и "тихушники", которые за всеми следят. Многие люди фотографируют бюллетень, чтобы в случае чего доказать фальсификацию.

Оппозиционно настроенные белорусы говорят, что если против Лукашенко выйдет не 20 000 людей, а 50-70 000, то ему никакой спецназ не поможет, так как милиция и гаишники уже устали от него, а некоторые правоохранители пока негласно, но выражают солидарность с протестующими.

Основная явка на участки ожидается ближе к вечеру. А на 22.00 оппозиционеры уже собираются "праздновать победу над Лукашенко".

То есть, формируются ожидания неизбежного поражения президента. И если ЦИК объявит его победителем, то такие ожидания могут быстро перерасти в акции протеста.

Напомним, в выборах президента Беларуси участвуют 5 кандидатов: действующий глава республики Александр Лукашенко, сопредседатель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывшая депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, супруга оппозиционного блогера Светлана Тихановская и лидер Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень.

Явка на выборах президента Беларуси по состоянию на 10:00 9 августа превысила 45%. При этом по итогам только досрочного периода голосования, который длился пять дней, явка достигла 41,7%

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг основного дня выборов президента Беларуси.