Действующий глава Республики Беларусь Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента страны.

Об этом "Стране" рассказали журналисты с места событий.

Сообщается, что Лукашенко обычно голосует на участке в Беларуском государственном университете физической культуры, и в этот раз он традиции не изменил.

Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии.#Удачи pic.twitter.com/vF9RSqMuUY — Nadejda Sorokina (@sornadejda53) August 9, 2020

Примечательно, что глава республики зашел на территорию участка под аккомпанемент гармони, на входе Лукашенко встречали девушки с букетом цветов, который ему и подарили. В ответ президент сделал им аналогичный презент.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на избирательном участке под аккомпанемент гармони.

Интересно, за кого же он оставил свой голос... #МыВыбираемСоюз pic.twitter.com/jvZ0BND37L — (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) August 9, 2020

Александр Лукашенко так же пообещал журналистам, что не допустит беспорядков в стране.

"Что бы тут ни планировали прочие отдельные личности, из-под контроля ситуация не выйдет. Вот передали мне донесение пограничного комитета: мы отказали во въезде 170 людям. Или фальшивые визы у них, или вообще не могли объяснить, чего они к нам сюда едут. Из России и Польши пытались въехать в Беларусь, непонятно по каким причинам и зачем.

Мы не расслабляемся, все наши структуры и спецслужбы на особом режиме сейчас. Говорить, что с завтрашнего дня страна будет ввергнута в хаос или в гражданскую войну, оснований нет. Я это заявляю и гарантирую", - заявил Александр Лукашенко.

Напомним, в выборах президента Беларуси участвуют 5 кандидатов: действующий глава республики Александр Лукашенко, сопредседатель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывшая депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, супруга оппозиционного блогера Светлана Тихановская и лидер Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень.

Явка на выборах президента Беларуси по состоянию на 10:00 9 августа превысила 45%. При этом по итогам только досрочного периода голосования, который длился пять дней, явка достигла 41,7%

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг основного дня выборов президента Беларуси.