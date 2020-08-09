В воскресенье, 9 августа, состоялась памятная церемония в день 75-й годовщины атомной бомбардировки японского города Нагасаки.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Если человечество не осознает угрозу ядерного оружия до тех пор, пока его не применят вновь, наше положение будет продолжать оставаться затруднительным", - сказал мэр города Томихиса Тауэ.

В ходе выступления чиновник также отметил, что "до людей в мире до сих пор не донесен истинный ужас ядерного оружия". А из-за эпидемии коронавируса, число участников церемонии составило около 500 человек. Это в десять раз меньше, по сравнению с предыдущими годами.

Напомним, в прошлом году в пострадавших от ядерных бомбардировок Хиросиме и Нагасаки выступили с заявлением, что Япония должна стать посредником между США и Россией, чтобы остановить процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Страна" также разбиралась, зачем американцы 75 лет назад сбросили атомную бомбу на Хиросиму.