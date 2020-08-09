Явка на выборах президента Беларуси по состоянию на 10:00 9 августа превысила 45%. При этом по итогам только досрочного периода голосования, который длился пять дней, явка достигла 41,7%.

Об этом "Стране" сообщают журналисты с места событий.

Так, по официальным данным ЦИК к 10:00 явка на выборах главы Республики Беларусь составила 45,55%.

Также нам удалось выяснить, какая сейчас обстановка на одном из избирательных участков в Минске. Сообщается, что там работает система видеонаблюдения, порядок поддерживают сотрудники полиции. Кроме того, замечены правоохранители в штатском, которые следят за избирателями и слушают, о чем они разговаривают.

В то же время белорусы массово фотографируют бюллетени, чтобы в случае чего доказать фальсификацию. Также они спрашивают друг у друга, за кого был отдан голос. В Минске все еще наблюдаются проблемы со связью, в частности приложение Telegram очень медленно загружает медиафайлы.

В свою очередь в штабе Светланы Тихановской сообщили, что за период 8-9 августа были задержаны семь их сотрудников.

По состоянию на 11:00 задержаны: начальница штаба, доверенное лицо кандидата Мария Мороз, доверенные лица кандидата Олег Моисеев, Татьяна Каневская, Юрий Власов, Андрей Смоленчук получили 15 суток, доверенное лицо в Гродно Дмитрий Тит не выходит на связь, доверенное лицо в Гродно Павел Мельковский был осужден на 5 суток, его машина со 100 тысячами агитационных листовок изъята. Задержанного вчера члена штаба Антона Сташевского перевели в Следственный комитет.

Напомним, в выборах президента Беларуси участвуют 5 кандидатов: действующий глава республики Александр Лукашенко, сопредседатель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывшая депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, супруга оппозиционного блогера Светлана Тихановская и лидер Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень.

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг финального дня выборов президента Беларуси.