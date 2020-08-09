По состоянию на утро воскресенья, 9 августа, количество жителей Киева, больных Covid-19, увеличилось на 120 пациентов - до 9 498 человек. За сутки от коронавирусной болезни умерли двое горожан, с начала эпидемии коронавируса скончались уже 147 киевлян.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

"Еще у 120 жителей столицы обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 147 киевлян. На сегодня в столице уже 9 498 подтвержденных случаев заболевания Covid-19", - сообщил Кличко.

По его словам, за сутки болезнь подтвердилась у:

55 женщин в возрасте от 19 до 69 лет





54 мужчин в возрасте от 21 до 82 лет





4 девочек от 4 до 10 лет и 7 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет

Больше всего случаев заражения было обнаружено в Оболонском районе - 24 пациента. В Днепровском и Соломянском - по 17 случаев. В Голосеевском районе - 13 человек.

Напомним, в субботу, 8 августа, в Киеве был зафиксирован новый антирекорд по суточному приросту больных Covid-19 - диагноз подтвердился у 200 жителей столицы.

Ранее мы писали, что за последние сутки коронавирусная болезнь в Украине выявлена у 1 199 человек. Лидерами по числу подтвержденных случаев за этот период стали Львовская, Ивано-Франковская и Харьковская области.