В воскресенье, 9 августа, президент Украины Владимир Зеленский обратился к строителям и поздравил их с профессиональным праздником.

Соответствующий пост он разместил у себя в Facebook.

"Сегодня рад поздравить с профессиональным праздником строителей. Ваша работа всегда вызывает уважение и восхищение, ведь ее смысл - в создании и развитии новой качественной инфраструктуры нашей страны", - говорится в сообщении.

По мнению Зеленского, именно строители являются гарантом развития Украины.

"Мы строим Украину вместе - это не только амбиция или мечта, это - план действий. Строим каждый день, несмотря на то, что этот труд иногда является нелегким. И мы верим в успех Украины! Уверен, что профессионализм и мастерство строителей будут способствовать дальнейшему развитию нашего государства", - подчеркнул он.

Вчера мы писали, что Зеленский поздравил военных связистов с профессиональным праздником, назвав их гарантом побед украинской армии.

Также мы писали, что Зеленский в День Воздушных сил ВСУ предложил каждому взглянуть на небо.