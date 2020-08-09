В воскресенье, 9 августа, министерство здравоохранения Украины показало, как Covid-19 распространялся по регионам Украины за последние сутки. За этот период коронавирусная болезнь подтвердилась у 1 199 человек. Лидерами по числу выявленных больных за сутки стали Львовская, Ивано-Франковская и Харьковская области.

Об этом информирует пресс-служба Минздрава в своем Телеграм-канале.

Так, в Украине уже 80 949 подтвержденных случаев коронавирусной болезни - 1 199 новых за сутки. Всего выздоровели 43 972 (+317), умерли 1897 (+18). За сутки число подозрений на коронавирус увеличилось на 1 315 случаев - до 136 065.

Статистика случаев Covid-19 по регионам:

Винницкая область - 2 974 (+19 за сутки)





Волынская область - 4 282 (+56)





Днепропетровская область - 1 547 (+22)





Донецкая область - 975 (+10)





Житомирская область - 2 131 (+30)





Закарпатская область - 5 765 (+68)





Запорожская область - 937 (+18)





Ивано-Франковская область - 5 676 (+124)





Кировоградская область - 721 (+3)





г. Киев - 9498 (+120)





Киевская область - 4 176 (+48)





Львовская область - 10 851 (+125)





Луганская область - 153 (+1)





Николаевская область - 705 (+9)





Одесская область - 4 165 (+96)





Полтавская область - 494 (+3)





Ровненская область - 6 840 (+93)





Сумская область - 668 (+15)





Тернопольская область - 3 289 (+32)





Харьковская область - 4 784 (+123)





Херсонская область - 267 (+8)





Хмельницкая область - 1 346 (+23)





Черновицкая область - 6 669 (+104)





Черкасская область - 1 022 (+26)





Черниговская область - 1 014 (+23)

Напомним, вчера в Украине 4-й день подряд число выявленных случаев коронавирусной болезни за сутки побило антирекорд.

Ранее мы писали, что в субботу, 8 августа, президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству с требованием мобилизоваться, чтобы избежать второй волны коронавируса в стране.