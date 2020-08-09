За сутки от коронавируса в Украине умерли 18 человек. Фото: Страна

В воскресенье, 9 августа, министерство здравоохранения Украины показало, как Covid-19 распространялся по регионам Украины за последние сутки. За этот период коронавирусная болезнь подтвердилась у 1 199 человек. Лидерами по числу выявленных больных за сутки стали Львовская, Ивано-Франковская и Харьковская области.

Об этом информирует пресс-служба Минздрава в своем Телеграм-канале.

Так, в Украине уже 80 949 подтвержденных случаев коронавирусной болезни - 1 199 новых за сутки. Всего выздоровели 43 972 (+317), умерли 1897 (+18). За сутки число подозрений на коронавирус увеличилось на 1 315 случаев - до 136 065.

Статистика случаев Covid-19 по регионам:

  • Винницкая область - 2 974 (+19 за сутки)

  • Волынская область - 4 282 (+56)

  • Днепропетровская область - 1 547 (+22)

  • Донецкая область - 975 (+10)

  • Житомирская область - 2 131 (+30)

  • Закарпатская область - 5 765 (+68)

  • Запорожская область - 937 (+18)

  • Ивано-Франковская область - 5 676 (+124)

  • Кировоградская область - 721 (+3)

  • г. Киев - 9498 (+120)

  • Киевская область - 4 176 (+48)

  • Львовская область - 10 851 (+125)

  • Луганская область - 153 (+1)

  • Николаевская область - 705 (+9)

  • Одесская область - 4 165 (+96)

  • Полтавская область - 494 (+3)

  • Ровненская область - 6 840 (+93)

  • Сумская область - 668 (+15)

  • Тернопольская область - 3 289 (+32)

  • Харьковская область - 4 784 (+123)

  • Херсонская область - 267 (+8)

  • Хмельницкая область - 1 346 (+23)

  • Черновицкая область - 6 669 (+104)

  • Черкасская область - 1 022 (+26)

  • Черниговская область - 1 014 (+23)

Минздрав показал статистику коронавируса в регионах на 9 августа. Лидирует Львовская область. Скриншот: Коронавирус_инфо в Телеграм

Минздрав показал статистику коронавируса в регионах на 9 августа. Лидирует Львовская область. Скриншот: Коронавирус_инфо в Телеграм

Напомним, вчера в Украине 4-й день подряд число выявленных случаев коронавирусной болезни за сутки побило антирекорд.

Ранее мы писали, что в субботу, 8 августа, президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству с требованием мобилизоваться, чтобы избежать второй волны коронавируса в стране.

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