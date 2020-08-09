Минздрав показал статистику коронавируса в регионах Украины на 9 августа
В воскресенье, 9 августа, министерство здравоохранения Украины показало, как Covid-19 распространялся по регионам Украины за последние сутки. За этот период коронавирусная болезнь подтвердилась у 1 199 человек. Лидерами по числу выявленных больных за сутки стали Львовская, Ивано-Франковская и Харьковская области.
Об этом информирует пресс-служба Минздрава в своем Телеграм-канале.
Так, в Украине уже 80 949 подтвержденных случаев коронавирусной болезни - 1 199 новых за сутки. Всего выздоровели 43 972 (+317), умерли 1897 (+18). За сутки число подозрений на коронавирус увеличилось на 1 315 случаев - до 136 065.
Статистика случаев Covid-19 по регионам:
- Винницкая область - 2 974 (+19 за сутки)
- Волынская область - 4 282 (+56)
- Днепропетровская область - 1 547 (+22)
- Донецкая область - 975 (+10)
- Житомирская область - 2 131 (+30)
- Закарпатская область - 5 765 (+68)
- Запорожская область - 937 (+18)
- Ивано-Франковская область - 5 676 (+124)
- Кировоградская область - 721 (+3)
- г. Киев - 9498 (+120)
- Киевская область - 4 176 (+48)
- Львовская область - 10 851 (+125)
- Луганская область - 153 (+1)
- Николаевская область - 705 (+9)
- Одесская область - 4 165 (+96)
- Полтавская область - 494 (+3)
- Ровненская область - 6 840 (+93)
- Сумская область - 668 (+15)
- Тернопольская область - 3 289 (+32)
- Харьковская область - 4 784 (+123)
- Херсонская область - 267 (+8)
- Хмельницкая область - 1 346 (+23)
- Черновицкая область - 6 669 (+104)
- Черкасская область - 1 022 (+26)
- Черниговская область - 1 014 (+23)
Напомним, вчера в Украине 4-й день подряд число выявленных случаев коронавирусной болезни за сутки побило антирекорд.
Ранее мы писали, что в субботу, 8 августа, президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству с требованием мобилизоваться, чтобы избежать второй волны коронавируса в стране.