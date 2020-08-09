Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поссорился с главным спонсором Республиканской партии - 87-летним мультимиллиардером Шелдоном Адельсоном накануне президентских выборов, которые запланированы на ноябрь.

Об этом говорится в материале Politico.

Так, глава Белого дома упрекнул миллиардера в том, что тот тратит слишком мало средств на поддержку партии. Инцидент произошел на прошлой неделе.

Адельсон позвонил Трампу, чтобы обсудить меры администрации по стимулированию экономики в условиях пандемии. Однако глава Белого дома резко сменил тему разговора, поинтересовавшись, почему Адельсон не делает для его избирательной кампании больше пожертвований.

После этого разговора верхушка республиканцев явно обеспокоена тем, что Трамп мог настроить против себя одного из главных спонсоров партии. В то же время близкие к Адельсону лица рассказали, что пока не ясно, к чему приведет подобный выпад Трампа.

Напомним, вчера, 8 августа, начальник американской контрразведки Уильям Эванина заявил, что предстоящие президентские выборы в США находятся под угрозой из-за Китая, который хочет помешать переизбранию нынешнего президента Дональда Трампа.