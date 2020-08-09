Кабинет министров Украины не намерен в ближайшее время отменять требование об обязательной самоизоляции прибывших на подконтрольную Киеву территорию страны с оккупированных районов Донбасса. Это обосновано тем, что правительство не имеет достоверной информации о ситуации с коронавирусом в ОРДЛО.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода", опубликованном в субботу, 8 августа.

"Сейчас вы видите ситуацию на подконтрольной Украине территории, мы, к сожалению, не знаем, какая она на временно оккупированных территориях. По некоторым данным, она сложнее. Мы вынуждены вводить ограничения, как на границах Украины, так и на линии разграничения (на Донбассе) для того, чтобы не импортировать в Украину заболеваемость, которой у нас и так хватает", - заявил Шмыгаль.

По словам главы правительства, в некоторых случаях для прибывших с оккупированных территорий Донбасса могут быть сделаны исключения.

"Пограничники имеют право принимать отдельные решения по решению руководителя пограничников. В общем пока есть карантинные ограничения и ситуация остается настолько сложной, она будет оставаться управляемой вот так, как оставалась до сих пор", - добавил премьер.

Напомним, вчера четвертый день подряд было зафиксировано рекордное число зараженных коронавирусом за сутки в Украине - 1 489 случаев. Однако сегодня статистика несколько улучшилась - за последние 24 часа в стране выявлено 1 199 случаев.

В пятницу, 7 августа, мы писали, что в приложении "Дiй вдома", которое необходимо для контроля самоизоляции прибывших в Украину граждан, произошел сбой. Из-за этого пропуск людей с оккупированных территорий Донбасса был заблокирован.