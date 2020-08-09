Несмотря на заявление президента США Дональда Трампа, о том, что взрыв в Бейруте произошел в результате атаки, Пентагон пока не может назвать причину этого ЧП. В то же время, глава Минобороны США Марк Эспер считает, что Трамп сделал правильное предположение.

Об этом руководитель военного ведомства заявил в интервью телеканалу Fox News в воскресенье, 9 августа.

"Мы до сих пор не знаем, что произошло. В первый день президент Трамп совершенно правильно предположил, что это могла быть атака... С каждым днем мы узнаем все больше и больше. Я вчера, например, считал произошедшее более похожим на несчастный случай", - сказал Эспер.

В то же время, чиновник выразил сожаление, что средства массовой информации "пытаются внести раскол" между ним и Трампом из-за различий в оценках причин трагедии.

Также Эспер анонсировал, что США скоро направят в Ливан три военно-транспортных самолета C-17 с продовольствием и медикаментами. Он заверил, что Пентагон "делает все возможное для оказания гуманитарной помощи".

Напомним, 4 августа в порту Бейрута раздался взрыв, в результате которого погибли более 150 человек. Без крыши над головой остались тысячи жителей ливанской столицы. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.

На следующий день президент США Дональд Трамп заявил, что "это не похоже на взрыв, связанный с промышленностью", а некоторые американские генералы полагают, что трагедия произошла в результате "ужасного нападения".

Вслед за комментарием Трампа Минобороны США опровергло слова главы государства. Так, три высокопоставленных военных сообщили, что "не было никаких признаков того, что массовые взрывы, которые потрясли Бейрут, были атакой".