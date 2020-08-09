Бывший король Испании Хуан Карлос I отправился в Объединенные Арабские Эмираты после того, как против него открыли дело по факту коррупции.

Об этом говорится в материале BBC.

Так, в кадр журналистов попало, как бывший испанский монарх высаживается с самолета в аэропорту Абу-Даби. Там он будет занимать целый этаж пятизвездочного отеля Emirates Palace.

Как известно, бывший король был близок с наследным принцем Абу-Даби Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом ан-Нагайяном.

Королевская семья и правительство Испании отказывается комментировать местонахождение бывшего монарха.

Бывшего короля Испании заметили в ОАЭ. Фото: niusdiari

Напомним, бывший король Испании Хуан Карлос I сообщил своему сыну, что покидает страну. Причиной этого он назвал нежеланием усложнять ситуацию для своего наследника. Однако тогда было неизвестно, куда именно отправится бывший монарх.

В начале июня стало известно, что прокурор Верховного суда Испании начал расследование в отношении бывшего короля страны Хуана Карлоса Первого. Оно связано со строительством высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии.