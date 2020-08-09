В Беларуси, где в воскресенье, 9 августа, проходит основной день выборов президента республики, начались перебои с работой интернета и мобильной связи. В частности, на территории страны не загружается сайт YouTube, есть проблемы и с загрузкой файлов в Telegram.

Об этом "Стране" рассказали журналисты с места событий.

Сообщается, что жители и гости Беларуси испытывают сложности с подключением к популярным новостным ресурсам, не загружается YouTube, а пользователи Telegram жалуются на то, что медиафайлы не открываются.

Кроме того, по нашей информации на территории республики возникли перебои в работе мобильного интернета. При этом доступ к этой услуге частично ограничен у клиентов всех мобильных операторов страны.

Также очевидцы сообщают, что на окраинах Минска замечены колонны военной техники. Причины их появления пока неизвестны.

Примечательно, что 30 июля госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков на встрече с кандидатами в президенты республики в ЦИК заявил, что не исключает ограничение интернета на время финального дня выборов.

8 августа, на улицы Минска в рамках акции "Руки перемен" вышли оппозиционно настроенные граждане. Стоит отметить, что демонстрация была организована через интернет-ресурсы.

Напомним, в выборах президента Беларуси участвуют 5 кандидатов: действующий глава республики Александр Лукашенко, сопредседатель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывшая депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, супруга оппозиционного блогера Светлана Тихановская и лидер Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень.

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг финального дня выборов президента Беларуси.